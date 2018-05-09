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Регион 09.05.2018 19:17

Могерини обсудила с Пашияном карабахское урегулирование

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе телефонного разговора поздравила Никола Пашияна с избранием премьер-министром Армении.

Как говорится в сообщении на сайте ЕС, собеседники отметили важность партнерства между Европейским союзом и Арменией, и заявили, что с нетерпением ждут личной встречи.

Ф.Могерини пригласила Н.Пашиняна посетить Брюссель.

Согласно сообщению, стороны затронули дальнейшие возможности укрепления связей между Европейским Союзом и Арменией, были обсуждены приоритеты внешней политики, в том числе карабахский конфликт, мирное урегулирование которого, по словам Ф.Могерини, остается первоочередной задачей для Европейского союза.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]