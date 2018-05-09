Могерини обсудила с Пашияном карабахское урегулирование

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе телефонного разговора поздравила Никола Пашияна с избранием премьер-министром Армении.

Как говорится в сообщении на сайте ЕС, собеседники отметили важность партнерства между Европейским союзом и Арменией, и заявили, что с нетерпением ждут личной встречи.

Ф.Могерини пригласила Н.Пашиняна посетить Брюссель.

Согласно сообщению, стороны затронули дальнейшие возможности укрепления связей между Европейским Союзом и Арменией, были обсуждены приоритеты внешней политики, в том числе карабахский конфликт, мирное урегулирование которого, по словам Ф.Могерини, остается первоочередной задачей для Европейского союза.