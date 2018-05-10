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Инфраструктура и тендеры 10.05.2018 10:45

MIDA отбирает подрядчиков на установку счетчиков различного предназначения в ЖК на Ясамале

ООО «MIDA» отбирает подрядчиков на установку счетчиков различного предназначения в зданиях на территории жилищного комплекса в Ясамальской районе Баку.

Отбор проводится методом открытого тендера по трем лотам: закупка, установка и сдача в эксплуатацию электрических, газовых и водяных счетчиков.

Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 400 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 27 июня 2018 года. Вскрытие пакета с предложениями состоится 28 июня.

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства 7 мая 2018 года начало продажи первых квартал в ЖК в Ясамальском районе Баку.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекса на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов и торговых объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

Б.Рустамбеков

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Тэги: MIDA, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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