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Дальнее зарубежье 11.05.2018 17:17

Столтенберг посетит 16-18 мая США, встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуществит визит в США с 16 по 18 мая в рамках консультаций с государствами-союзниками в связи с подготовкой саммита альянса в июле в Брюсселе, сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации.

"Г-н Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он также будет встречаться с государственным секретарем Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в коммюнике пресс-службы НАТО, распространенном в пятницу.

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Тэги: НАТО, США, СТОЛТЕНБЕРГ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]