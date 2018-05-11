Столтенберг посетит 16-18 мая США, встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуществит визит в США с 16 по 18 мая в рамках консультаций с государствами-союзниками в связи с подготовкой саммита альянса в июле в Брюсселе, сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации.

"Г-н Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он также будет встречаться с государственным секретарем Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в коммюнике пресс-службы НАТО, распространенном в пятницу.