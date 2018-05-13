В Иерусалиме и в секторе Газа усилены меры безопасности в преддверии открытия посольства США

Тысячи солдат армии обороны Израиля направлены на границу с сектором Газа и на территории Западного берега реки Иордан, а также в Иерусалим для усиления мер безопасности в рамках подготовки к открытию в понедельник нового посольства США, пишет в воскресение "Едиот ахронот".
По данным издания, южное командование армии готовится сдерживать десятки тысяч палестинцев, которые, как ожидается, постараются прорваться через границу сектора Газа на территорию Израиля. Армия обороны Израиля ожидает, что среди безоружных демонстрантов будут вооруженные члены палестинского движения ХАМАС, которые могут открыть огонь, либо устроить взрывы.
Израильские военные допускают, что палестинцы смогут прорваться через границу, но полагают, что им удастся удержать протестующих в одном-двух километрах от границы и не допустить их проникновение в населенные пункты Израиля.
Также меры безопасности усилены из-за отмечаемого в Израиле 13 мая Дня Иерусалима. Торжества проводятся в честь воссоединения Иерусалима после Шестидневной войны.
Кроме того, 14 мая в Иерусалиме будет отмечаться 70-летие еврейского государства, к которому приурочено и открытие перенесенного из Тель-Авива посольства США. В Иерусалиме будут размещены дополнительные отряды полиции, движение автотранспорта возле здания посольства в понедельник будет перекрыто.
Вместе с тем, ежегодно 15 мая палестинцы проводят день "Накба" или "день катастрофы", который связан для них с потерей родины. В этот день, как правило, также происходят столкновения.
С конца марта палестинцы участвуют в так называемом "марше возвращения" вдоль палестино-израильской границы, около 40 человек погибли за это время, примерно 1,7 тыс. человек получили ранения.
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