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Регион 14.05.2018 13:23

Тегеран ожидает от переговоров с участниками СВПД гарантий соблюдения интересов иранского народа - Зариф

Иран намерен убедиться, что интересы народа этой страны в соответствии с договорённостями по СВПД будут защищены, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"После этой встречи я проведу встречу с (высоким представителем ЕС по международным делам)Фредерикой Могерини , с европейскими министрами", - сказал он на встрече с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Конечная цель всех этих переговоров - получение заверений в том, что интересы иранского народа , которые гарантированы СВПД , будут защищены",- отметил Дж.Зариф.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]