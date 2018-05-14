Тегеран ожидает от переговоров с участниками СВПД гарантий соблюдения интересов иранского народа - Зариф

Иран намерен убедиться, что интересы народа этой страны в соответствии с договорённостями по СВПД будут защищены, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"После этой встречи я проведу встречу с (высоким представителем ЕС по международным делам)Фредерикой Могерини , с европейскими министрами", - сказал он на встрече с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Конечная цель всех этих переговоров - получение заверений в том, что интересы иранского народа , которые гарантированы СВПД , будут защищены",- отметил Дж.Зариф.