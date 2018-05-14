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Карабахский конфликт 14.05.2018 20:16

Глава МИД Азербайджана встретится в Париже с посредниками по Нагорному Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 15 мая проведет в Париже встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

"Э.Мамедъяров 15 мая проведет в Париже встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. На встрече будут обсуждаться урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также последние внутриполитические события в Армении", - сказал Х.Гаджиев.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ОБСЕ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]