Глава МИД Азербайджана встретится в Париже с посредниками по Нагорному Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 15 мая проведет в Париже встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

"Э.Мамедъяров 15 мая проведет в Париже встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. На встрече будут обсуждаться урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также последние внутриполитические события в Армении", - сказал Х.Гаджиев.

А.Азизов