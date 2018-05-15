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Регион 15.05.2018 21:10

Глава МИД Франции считает важным дать экономические гарантии Ирану, чтобы тот был заинтересован в ядерной сделке

Венское соглашение существует, один из партнеров из него вышел, другие по-прежнему входят в него - так описал журналистам ситуацию с иранской ядерной сделкой министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии вечером во вторник на совещание в Брюссель по Совместному всеобъемлющему плану действий.

"Мы решили собраться сегодня вечером сначала между европейцами, с моими британским и германским коллегами и высоким представителем (ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини - ИФ). А затем с нашим иранским коллегой, чтобы вместе рассмотреть, как обеспечить жизнь этому соглашению после американского ухода. При условии, понятно, что иранская сторона решит его полностью выполнять", - сказал глава МИД Франции.

По его словам, важно не только сохранить соглашение как таковое, но и добиться "гарантий Ирану в области экономической, чтобы он мог получать экономическую выгоду от этого соглашения, что является неотъемлемой частью обязательств ("иранской шестерки" - ИФ), взятых в июле 2015 года".

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ИРАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]