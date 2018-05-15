Глава МИД Франции считает важным дать экономические гарантии Ирану, чтобы тот был заинтересован в ядерной сделке

Венское соглашение существует, один из партнеров из него вышел, другие по-прежнему входят в него - так описал журналистам ситуацию с иранской ядерной сделкой министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии вечером во вторник на совещание в Брюссель по Совместному всеобъемлющему плану действий.
"Мы решили собраться сегодня вечером сначала между европейцами, с моими британским и германским коллегами и высоким представителем (ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини - ИФ). А затем с нашим иранским коллегой, чтобы вместе рассмотреть, как обеспечить жизнь этому соглашению после американского ухода. При условии, понятно, что иранская сторона решит его полностью выполнять", - сказал глава МИД Франции.
По его словам, важно не только сохранить соглашение как таковое, но и добиться "гарантий Ирану в области экономической, чтобы он мог получать экономическую выгоду от этого соглашения, что является неотъемлемой частью обязательств ("иранской шестерки" - ИФ), взятых в июле 2015 года".
Президент Алиев утвердил Положение о юбилейной медали «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)»
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают на встречу в июне c новым руководством Армении
Алиев утвердил азербайджано-афганские межправительственные соглашения в сфере авиации и инвестиций
Honor представил новый флагманский смартфон с функцией ИИ
Нефть Brent возобновила рост на фоне санкций США к Ирану, поднялась до $78,83 за баррель
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s
В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Посол Турции стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA)
Hesab.az увеличил число услуг по приему государственных платежей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»