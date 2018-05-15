Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-центр СБУ в соцсети Фейсбук.

К.Вышинский задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее во вторник Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и следственных действиях в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Также правоохранительные органы Украины задержали во вторник утром в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник: "Следствием установлено, что "Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Российское информационное агентство новости Украина", с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией".

По ее словам, в ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиаресурсов в Украине.

Со своей стороны посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту с требованием предпринять меры для прекращения преследования журналистов информационного агентства "РИА Новости-Украина" и освобождения его руководителя К.Вышинского.

Как сообщается во вторник на сайте российского посольства в Украине, в связи с сообщениями об обысках в киевском офисе "РИА Новости-Украина" и задержанием его руководителя К.Вышинского, посольство "с возмущением констатирует", что украинская сторона "в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов". "В этой связи направили в МИД Украины ноту протеста с требованием предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения К.Вышинского, объективного расследования обстоятельств случившегося, наказания виновных в превышении должностных полномочий", - сказано в сообщении.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.