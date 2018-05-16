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Дальнее зарубежье 16.05.2018 15:03

Экс-посол Израиля в Вашингтоне предлагает в рамках возможного международного расследования изучить действия ХАМАС в Секторе Газа

Международное уголовное расследование гибели людей в ходе массовых протестов на границе Израиля и Сектора Газа должно включать в себя расследование деятельности ХАМАСА по организации протестов, считает бывший посол Израиля в США, президент Института Израиля в Вашингтоне Итамар Рабинович.

"Это расследование должно включать действия ХАМАСА, деньги, которые выплачивают людям, чтобы они пошли на демонстрацию. И это не просто демонстрация, ведь в результате безопасность может значительно снизиться. Люди могут начать поджигать трубы, по которым поступает газ из Израиля в Газу", - сказал И.Рабинович "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что текущая ситуация на границе Сектора Газы "это не проблема подавления мирной демонстрации, она организована ХАМАСОМ".

По словам И.Рабиновича, Израиль может принять участие в расследовании в зависимости от того, "кто организует расследование и кто будет его проводить".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]