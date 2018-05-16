Экс-посол Израиля в Вашингтоне предлагает в рамках возможного международного расследования изучить действия ХАМАС в Секторе Газа

Международное уголовное расследование гибели людей в ходе массовых протестов на границе Израиля и Сектора Газа должно включать в себя расследование деятельности ХАМАСА по организации протестов, считает бывший посол Израиля в США, президент Института Израиля в Вашингтоне Итамар Рабинович.

"Это расследование должно включать действия ХАМАСА, деньги, которые выплачивают людям, чтобы они пошли на демонстрацию. И это не просто демонстрация, ведь в результате безопасность может значительно снизиться. Люди могут начать поджигать трубы, по которым поступает газ из Израиля в Газу", - сказал И.Рабинович "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что текущая ситуация на границе Сектора Газы "это не проблема подавления мирной демонстрации, она организована ХАМАСОМ".

По словам И.Рабиновича, Израиль может принять участие в расследовании в зависимости от того, "кто организует расследование и кто будет его проводить".