Заменивший Пашиняна в парламенте Армении депутат пустил противников мэра Еревана в здание горадминистрации

Охраняющие мэрию Еревана полицейские стали пропускать всех демонстрантов внутрь здания после того, как член фракции "Елк" Совета старейшин Еревана Ален Симонян заявил, что эти граждане записаны к нему на прием.

Как сообщалось ранее, около двухсот демонстрантов требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маргаряна.

А.Симонян в среду получил мандат депутата парламента Армении вместо руководителя оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, который был избран премьер-министром.

Ранее А.Симонян заявил журналистам, что Т.Маргарян должен уйти в отставку.

"Их политическая команда ушла, должен уйти и он", - отметил А.Симонян.

Т.Маргарян является членом возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии.