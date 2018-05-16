Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

Регион 16.05.2018 15:57

Заменивший Пашиняна в парламенте Армении депутат пустил противников мэра Еревана в здание горадминистрации

Охраняющие мэрию Еревана полицейские стали пропускать всех демонстрантов внутрь здания после того, как член фракции "Елк" Совета старейшин Еревана Ален Симонян заявил, что эти граждане записаны к нему на прием.

Как сообщалось ранее, около двухсот демонстрантов требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маргаряна.

А.Симонян в среду получил мандат депутата парламента Армении вместо руководителя оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, который был избран премьер-министром.

Ранее А.Симонян заявил журналистам, что Т.Маргарян должен уйти в отставку.

"Их политическая команда ушла, должен уйти и он", - отметил А.Симонян.

Т.Маргарян является членом возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, МЭРИЯ, ДЕПУТАТ


Похожие новости


Мэр Еревана может вечером встретиться с требующими его отставки протестующими Несколько тысяч человек ожидают на главной площади Еревана выборы премьера Армении Сотрудники ереванского аэропорта присоединились к всеобщей забастовке в Армении Тысячи людей вновь вышли на улицы Еревана Несколько тысяч человек по призыву оппозиции проводят шествие в Ереване Полицейские силы и техника введены в центр Еревана, где началась акция протеста оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]