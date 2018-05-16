Заменивший Пашиняна в парламенте Армении депутат пустил противников мэра Еревана в здание горадминистрации

Охраняющие мэрию Еревана полицейские стали пропускать всех демонстрантов внутрь здания после того, как член фракции "Елк" Совета старейшин Еревана Ален Симонян заявил, что эти граждане записаны к нему на прием.
Как сообщалось ранее, около двухсот демонстрантов требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маргаряна.
А.Симонян в среду получил мандат депутата парламента Армении вместо руководителя оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, который был избран премьер-министром.
Ранее А.Симонян заявил журналистам, что Т.Маргарян должен уйти в отставку.
"Их политическая команда ушла, должен уйти и он", - отметил А.Симонян.
Т.Маргарян является членом возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии.
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