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Дальнее зарубежье 17.05.2018 10:36

ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС в ночь на четверг нанесли удар по позициям боевиков ХАМАС после того, как по израильским военнослужащим была открыта стрельба с территории сектора Газа, сообщила армия обороны Израиля.

"Израильская армия нанесла удары по целям ХАМАС в северной части сектора Газа, включая инфраструктуру террористов и объекты оружейного производства", - говорится в армейском заявлении.

Информации о раненых и убитых в результате авианалета нет.

Накануне израильские танки открыли огонь по трем позициям ХАМАС в ответ на выстрелы из тяжелых пулеметов со стороны палестинцев.

Перестрелка произошла вслед за массовыми беспорядками на границе сектора Газа, в результате только 14 мая которых были убиты более 60 палестинцев, еще около 1,2 тыс. человек получили ранения.

Акции протеста 14 мая были связаны с церемонией открытия нового американского посольства в Иерусалиме, а также были приурочены к годовщине основания государства Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]