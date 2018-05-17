ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС в ночь на четверг нанесли удар по позициям боевиков ХАМАС после того, как по израильским военнослужащим была открыта стрельба с территории сектора Газа, сообщила армия обороны Израиля.
"Израильская армия нанесла удары по целям ХАМАС в северной части сектора Газа, включая инфраструктуру террористов и объекты оружейного производства", - говорится в армейском заявлении.
Информации о раненых и убитых в результате авианалета нет.
Накануне израильские танки открыли огонь по трем позициям ХАМАС в ответ на выстрелы из тяжелых пулеметов со стороны палестинцев.
Перестрелка произошла вслед за массовыми беспорядками на границе сектора Газа, в результате только 14 мая которых были убиты более 60 палестинцев, еще около 1,2 тыс. человек получили ранения.
Акции протеста 14 мая были связаны с церемонией открытия нового американского посольства в Иерусалиме, а также были приурочены к годовщине основания государства Израиль.
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