Азербайджан в I квартале увеличил экспорт нефти почти на 3%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал 8 млн 156,9 тыс. тонн нефти, что на 2,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $3 млрд 816 млн 660,6 тыс. (рост на 30,2%), - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-март 2018 года, составил 5 млн 438 тыс. тонн на сумму $2 млрд 685 млн 933,8 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова