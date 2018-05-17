Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0093 RUR   0.0275 GBR   2.3026 TRY   0.3839

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 26° 19 Май 17° 26° 20 Май 18° 28°

ТЭК 17.05.2018 10:50

Азербайджан в I квартале увеличил экспорт нефти почти на 3%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал 8 млн 156,9 тыс. тонн нефти, что на 2,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $3 млрд 816 млн 660,6 тыс. (рост на 30,2%), - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-март 2018 года, составил 5 млн 438 тыс. тонн на сумму $2 млрд 685 млн 933,8 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт задекларированной нефти на 44% Азербайджан в январе-феврале незначительно увеличил экспорт нефти Казахстан в I квартале увеличил экспорт нефти на 13% SOCAR в I квартале увеличила экспорт нефти на 13% Экспорт нефти в России в 2018г останется на уровне прошлого года - Новак Азербайджан в 2017г сократил экспорт нефти на 6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]