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Регион 17.05.2018 16:06

В бывшей правящей партии Армении считают, что стране угрожает анархия

Возглавляемая бывшим президентом и премьером Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (РПА) заинтересована в развитии страны и не занимается саботажем против действующей власти во главе с Николом Пашиняном, заявил руководитель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, член РПА Армен Ашотян.

"О саботаже речи быть не может. Мы не занимается мелкими вопросами и мстительностью. Являясь единственной оппозиционной силой парламента, мы сделаем все для обеспечения в стране плюрализма мнений, развития демократии, укрепления позиций страны", - сказал А.Ашотян журналистам в четверг.

При этом он заявил о трех сценариях, которые угрожают в настоящее время Армении.

"Угроза анархии. Думаю, эту обеспокоенность разделяет и действующее правительство. Во-вторых, угроза чрезмерно авторитарного пути развития, и, в-третьих, угрожающий уровень популизма, который может подвергнуть эрозии систему госвласти", - отметил А.Ашотян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]