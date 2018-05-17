В бывшей правящей партии Армении считают, что стране угрожает анархия

Возглавляемая бывшим президентом и премьером Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (РПА) заинтересована в развитии страны и не занимается саботажем против действующей власти во главе с Николом Пашиняном, заявил руководитель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, член РПА Армен Ашотян.

"О саботаже речи быть не может. Мы не занимается мелкими вопросами и мстительностью. Являясь единственной оппозиционной силой парламента, мы сделаем все для обеспечения в стране плюрализма мнений, развития демократии, укрепления позиций страны", - сказал А.Ашотян журналистам в четверг.

При этом он заявил о трех сценариях, которые угрожают в настоящее время Армении.

"Угроза анархии. Думаю, эту обеспокоенность разделяет и действующее правительство. Во-вторых, угроза чрезмерно авторитарного пути развития, и, в-третьих, угрожающий уровень популизма, который может подвергнуть эрозии систему госвласти", - отметил А.Ашотян.