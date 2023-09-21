Армении необходимо пройти трудный путь к миру в регионе - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в этой напряженной региональной ситуации надо говорить о мире и не надо путать его с перемирием.

"Сегодня мы переживаем трудные времена, но важно понять, почему должны пройти этот путь. Необходим мир. Это фактор, который обеспечивает и гарантирует безопасность, независимость и суверенитет. Многие считают, что в этой напряженной региональной ситуации нельзя говорить о мире, но именно в этих условиях надо говорить о мире, и его не надо путать с перемирием. Этот нелегкий путь проходит через внутренние и внешние потрясения, и мы должны пройти этот путь ради государственности, независимости и ради будущего", - сказал Пашинян в видеообращении по случаю Дня независимости страны.

Он также подчеркнул, что Алма-Атинская декларация 1991 года о выходе республики из СССР является одним из основных факторов независимости Армении.

"Меня критикуют за то, что при проведении внешней и региональной политики, я основываюсь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и взаимосвязанных документах. Многие призывают отказаться от политики, основанной на этих документах. Но вопрос в том, что декларация и взаимосвязанные документы - одни из основных факторов независимости Армении, чем фиксируются политические и правовые основы независимости Армении", - сказал он.

По его словам, призывы отказаться от этой политики являются призывами к отказу от независимости, суверенитета и территориальной целостности.