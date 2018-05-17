Глава МИД Армении и представитель ОБСЕ обсудили Карабах на встрече в Ереване

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик на встрече в Ереване обсудили процесс карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба МИД Армении.

З.Мнацаканян подтвердил приверженность Армении решению проблемы исключительно мирным путём в рамках Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении.

Он также указал на важность выполнения достигнутых ранее договоренностей.