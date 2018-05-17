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Карабахский конфликт 17.05.2018 17:37

Глава МИД Армении и представитель ОБСЕ обсудили Карабах на встрече в Ереване

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик на встрече в Ереване обсудили процесс карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба МИД Армении.

З.Мнацаканян подтвердил приверженность Армении решению проблемы исключительно мирным путём в рамках Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении.

Он также указал на важность выполнения достигнутых ранее договоренностей.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]