"Внуково" увеличило пассажиропоток в апреле на 19,4%

Пассажиропоток "Внуково" в апреле 2018 г. составил 1,524 млн человек, что на 19,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил аэропорт.

Международные перевозки за отчетный период выросли на 33,2%, до 507 тыс. пассажиров. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул, Пхукет, Милан, Ларнака, Баку, Гоа, Дубай, Бангкок, Душанбе, Минск, Тбилиси.

На внутренних воздушных линиях "Внуково" обслужило 1,17 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкалу и Минеральные Воды.

Доля авиакомпании "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) в общем пассажиропотоке "Внуково" в апреле составила 33,4% (491,6 тыс. пассажиров), "Победы" - 26,3% (399 тыс. пассажиров), "России" - 22,9% (347,2 тыс. пассажиров). Пассажиропоток Turkish Airlines через "Внуково" в апреле составил 51,8 тыс. человек.

Другие аэропорты Московского авиаузла - "Шереметьево" и "Домодедово" - пока не отчитывались о пассажиропотоке за прошлый месяц.