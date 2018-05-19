Алиев соболезнует кубинскому лидеру в связи с авиакатастрофой вблизи Гаваны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему кубинскому коллеге Мигель Диас-Канель Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета вблизи Гаваны.
«Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе на Кубе, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы»,- говорится в послании И.Алиева.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки Диас-Канель Бермудесу, родным и близким погибших.
Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту воздушного судна находилось 110 пассажиров и членов экипажа, из которых погибло 108 человек.
Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.
Н.Аббасова
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