Алиев соболезнует кубинскому лидеру в связи с авиакатастрофой вблизи Гаваны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему кубинскому коллеге Мигель Диас-Канель Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета вблизи Гаваны.

«Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе на Кубе, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки Диас-Канель Бермудесу, родным и близким погибших.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту воздушного судна находилось 110 пассажиров и членов экипажа, из которых погибло 108 человек.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

Н.Аббасова