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Происшествия 19.05.2018 11:19

Алиев соболезнует кубинскому лидеру в связи с авиакатастрофой вблизи Гаваны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему кубинскому коллеге Мигель Диас-Канель Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета вблизи Гаваны.

«Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе на Кубе, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы»,- говорится в послании И.Алиева.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки Диас-Канель Бермудесу, родным и близким погибших.
Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту воздушного судна находилось 110 пассажиров и членов экипажа, из которых погибло 108 человек.
Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУБА, АЛИЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]