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Дальнее зарубежье 21.05.2018 11:04

Минюст США проверит на предмет нарушений расследование ФБР по "российскому делу"

Министерство юстиции США организует проверку, чтобы выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает в понедельник канал "Фокс ньюс".

"Министерство попросило генерального инспектора расширить текущую оценку процесса выдачи разрешений в рамках FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки") и определить, имели ли место какие-либо нарушения или политическая мотивация в том, как ФБР проводило свое контрразведывательное расследование в отношении личностей, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года", - заявила представитель Минюста США Сара Исгер.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции проверить, вмешивалось ли ФБР или Минюст при администрации Барака Обамы в его президентскую кампанию с политическими целями.

"Настоящим я требую, и сделаю это официально завтра, чтобы министерство юстиции проверило, вмешивались или держали ли под наблюдением ФБР или Минюст кампанию Трампа в политических целях, и выдвигались ли подобные требования или запросы со стороны в администрации Обамы", - написал президент США в "Твиттере" накануне.

В настоящее время ФБР проводит расследование насчет того, имело ли место так называемое российское вмешательство в американские выборы президента 2016 года.

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Тэги: США, МИНЮСТ, ФБР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]