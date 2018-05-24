Moody`s удельный вес неработающих кредитов в Азербайджане оценивает в 25-30%

Международное рейтинговое агентство Moody`s удельный вес неработающих кредитов в Азербайджане оценивает на уровне 25-30%.

"По данным Центрального банка Азербайджана уровень просроченных кредитов составляет порядка 15%. Если к этому добавить кредиты с признаками обесценения, то этот показатель составит 25-30%. Это примерная оценка", - сказал аналитик агентства по финансовым институтам Петр Паклин в четверг в Баку на годовом саммите агентства по Азербайджану.

По его словам, в первом квартале 2018 года наблюдаются некоторые улучшения в этом сегменте по сравнению с показателем 2017 года.

П.Паклин подчеркнул также улучшение ситуации с капитализацией в банковском секторе Азербайджана. "Капитализация банковского сектора значительно улучшилась. Здесь надо отметить не только вклад за счет вливаний государства (в Международный банк Азербайджана - ИФ), но и иностранных и местных акционеров. Показатель отношения капитала к активам в 2 раза улучшился по сравнению с 2016 годом и это хороший тренд", - добавил он.

Он отметил, что в 2018 году в ряде банков Азербайджана наблюдается процесс увеличения капитализации. "На конец 2017 года по нашим данным 4 банка формально не соответствовали минимальным требованиям по капиталу. Но уже в 2018 году некоторые из этих банков частично или полностью решили эту проблему и это хороший признак", - сказал П.Паклин.

"Что касается прибыльности банковского сектора, то тут цифры выглядят очень хорошо. Если не учитывать МБА, то в целом по рынку имеет место небольшой плюс", - заметил он.

П.Паклин подчеркнул, что по банковскому сектору Азербайджана у Moody`s имеются следующие ожидания: расходы на создание резервов будут достаточно большими, маржа еще не восстановилась, так как довольно высока доля неработающих активов. "В 2018 году финансовые результаты будут умеренно положительными", - добавил он.

Н.Аббасова