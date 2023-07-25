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Финансы 25.07.2023 15:59

Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в I полугодии сократился на 15,4% - ЦБА

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-июне 2023 года вырос на 8,8% - до 21 млрд 966,17 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в июне кредитный портфель банков и НБКО вырос на 3,2% или 680,7 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец июня составляет 502,27 млн манатов (спад за отчетный период на 15,4% - ИФ) или 2,3% всех кредитов (2,9% на конец 2022г).

На 30 июня 2023 года банками с долей государства выдано кредитов на 4 млрд 594,77 млн манатов (рост на 19,3%) или 20,9% всех кредитов, частными банками - 16 млрд 701,46 млн манатов (рост на 6,1%) или 76% всех кредитов. Остальные 669,9 млн манатов (рост на 13,6%) приходятся на долю НБКО.

Из общего объема займов, выданных на конец июня на кредитование в национальной валюте приходится 17 млрд 657,8 млн манатов (рост на 9%), в иностранной валюте - 4 млрд 308,3 млн манатов (рост на 8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец июня составляет 19,6% (на конец 2022г - 19,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 446,78 млн манатов (15,7% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, водное хозяйство - 711,09 млн манатов (3,2%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 538,6 млн манатов (2,5%), строительство - 1 млрд 155,77 млн манатов (5,3%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 83,27 млн манатов (4,9%), транспорт и связь - 1 млрд 95,27 млн манатов (5%), на домохозяйства - 12 млрд 573,29 млн манатов (57,2%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-июне 2023 года на 11,5% (в 2022 году рост составил 31%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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