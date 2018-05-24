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Регион 24.05.2018 19:45

Минфин США ввел новые санкции против Ирана и добавил в "черные списки" ряд иранских и турецких авиакомпаний

США ввели новые ограничительные меры в отношении Ирана, добавив в санкционные списки ряд иранских и турецкий авиакомпаний и трех физических лиц, говорится в заявлении министерства финансов США.

Согласно документу, под новые санкции подпали иранские авиакомпании Dena Airways и Blue Airways.

Кроме того, в санкционные списки добавлены такие турецкие компании как Trigron Lojistik, RA Havacilik, 3G Lojistik и Otik Aviation.

Наряду с этим под санкции США подпали два гражданина Ирана и один гражданин Турции.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.

В то же время госсекретарь утверждал, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на изменение Тегераном своей политики.

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Тэги: США, ИРАН, АВИАКОМПАНИИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]