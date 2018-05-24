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Дальнее зарубежье 24.05.2018 20:33

Трамп заявил, что отмена саммита с лидером Северной Кореи это неудача и для КНДР, и для мира

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, отмена встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном представляет собой проблему как для КНДР, так и для мирового сообщества.

"В то время как еще многое может случиться, и теоретически в будущем есть большая возможность (урегулировать ситуацию с КНДР - ИФ), я верю, что это (отмена встречи - ИФ) - ужасная неудача для Северной Кореи, и для мира", - сказал он.

В то же время он допустил возможность проведения подобного саммита в будущем.

"Если Ким Чен Ын выберет конструктивные диалог и действия, я буду ждать", - подчеркнул президент.

Согласно утверждениям Д.Трампа, "яркое и прекрасное будущее может наступить только, когда угроза ядерного оружия будет устранена".

При этом Д.Трамп пообещал продолжить оказывать давление на КНДР.

"В настоящее время наши очень серьезные санкции - самые суровые, которые когда-либо вводились - и максимальная кампания давления продолжатся", - отметил он.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]