Путин является инициатором постановки амбициозных целей развития РФ, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным в том, что именно президент РФ Владимир Путин стал инициатором постановки амбициозных целей по развитию страны.

"Отчасти можно согласиться с Кудриным в том, что именно президент является инициатором постановки столь амбициозных целей. Давайте вспомним конец 2012 года с предыдущим набором "майских указов", когда на встречах с руководством правительства президент В.Путин говорил о том, что для достижения многого нужно ставить мега-амбициозные цели", - отметил Д.Песков.

"Действительно, мы были свидетелями того, как президент стал инициатором постановки амбициозных целей и он продолжает эту целенаправленную работу", - сказал Д.Песков, добавив, что в этом он согласен с А.Кудриным.

Глава Счетной палаты и руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подверг критике правительство РФ за нерешительность при реализации амбициозных задач по развитию страны, но надеется, что вскоре кабинет озвучит прорывные реформы.

"У меня складывается впечатление, что (в "майском") указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить", - сказал А.Кудрин, выступая утром в понедельник на деловом завтраке Сбербанка, который традиционно проводится в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В нулевых годах скорей правительство напирало на президента, а тот говорил: "Подождите, надо аккуратно". А сегодня президент задает такую (высокую) планку, а правительство размышляет", - сказал глава СП.

По его словам, у него сложилось впечатление, что правительство "это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы".