SOCAR и Equinor подписали 2 контракта на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и норвежская Equinor в среду подписали два контакта на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия.

В частности, SOCAR и Equinor подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара.

Кроме того, с Equinor подписан Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах.

Оба документа подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент Equinor по разведке месторождений Тим Додсон.

В сообщении SOCAR отмечается, что бурение разведочной скважины на Карабахе запланировано в 2018 году, добыча – в 2021 году.

"Подписанные сегодня контакты имеют важное значение для стабилизации добычи нефти в Азербайджане и удовлетворение растущего спроса на газ в стране", - сказал Р.Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

"Оба месторождения находятся в хорошо известном для нас районе, около блока Азери-Чираг-Гюнешли. Мы планируем совместно с SOCAR заниматься этими новыми проектами", - подчеркнул президент и главный исполнительный директор Equinor Эльдар Саэтре.

Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).

В декабре 2017 года SOCAR и Equinor подписали "Соглашение по основным коммерческим принципам и положениям risk–service контракта на разработку нефтяного месторождения Карабах".

Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Летом 1996 года компании, планировавшие участвовать в разработке участка, подписали контракт с SOCAR и сформировали консорциум Caspian International Petroleum Company - CIPCO. В него вошли российско-итальянская LUKAgip, американская Pennzoil, купленная позже британской Royal Dutch Shell, российский Лукойл, итальянская Agip и сам ГНКАР.

Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%.

В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены небольшие запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

Н.Аббасова