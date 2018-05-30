Минздрав РФ предложил запретить продажу табака на один день 31 мая

Минздрав России предлагает ограничить в стране продажу табака или запретить курение в общественных местах в качестве дополнительных мер охраны здоровья людей в Международный день без табака, который отмечается 31 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
"Минздрав России подготовил и направил в регионы письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий 31 мая, когда во всем мире будет отмечаться Всемирный день без табака", - говорится в сообщении.
В частности, в письме Минздрав России предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
"Среди этих мер могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие", - рассказали в Минздраве.
Там напомнили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире в целом, убивая каждый год 5,4 миллиона людей, что превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.
"Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье", - подчеркнули в министерстве.
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