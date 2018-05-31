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Дальнее зарубежье 31.05.2018 18:03

Трамп заявил, что уволил экс-главу ФБР Коми не из-за "российского дела"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что уволил бывшего главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми не из-за того, что тот расследовал предположительный сговор его предвыборного штаба с Москвой.

"Не то, чтобы это имело значение, но я уволил Джеймса Коми не из-за России", - написал президент в своем "Твиттере".

"Коррумпированные СМИ обожают продвигать эту историю, но они знают, что это неправда", - добавил он.

Кроме того, Д.Трамп раскритиковал "основные" американские СМИ за, что они "работают сверхурочно, чтобы избежать упоминаний о внедрении людей, шпионов и доносчиков" в его предвыборную кампанию.

Американский президент не раз обвинял ФБР в том, что оно следило за его командой, а также "занималось фальшивым сговором с Россией". Так, ранее в этом месяце Д.Трамп заявил, что сотрудники бюро имели своего информатора, который по политическим мотивам следил за ходом его предвыборной кампании в 2016 году.

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Тэги: США, ТРАМП, КОМИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]