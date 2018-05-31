Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что уволил бывшего главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми не из-за того, что тот расследовал предположительный сговор его предвыборного штаба с Москвой.

"Не то, чтобы это имело значение, но я уволил Джеймса Коми не из-за России", - написал президент в своем "Твиттере".

"Коррумпированные СМИ обожают продвигать эту историю, но они знают, что это неправда", - добавил он.

Кроме того, Д.Трамп раскритиковал "основные" американские СМИ за, что они "работают сверхурочно, чтобы избежать упоминаний о внедрении людей, шпионов и доносчиков" в его предвыборную кампанию.

Американский президент не раз обвинял ФБР в том, что оно следило за его командой, а также "занималось фальшивым сговором с Россией". Так, ранее в этом месяце Д.Трамп заявил, что сотрудники бюро имели своего информатора, который по политическим мотивам следил за ходом его предвыборной кампании в 2016 году.