Фатах ас-Сиси второй раз присягнул на посту президента Египта

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в субботу принес присягу на посту главы государства, сообщает египетское издание "Иджипт тудэй".

Церемония прошла в парламенте Египта. Специально для этого депутаты были созваны на чрезвычайную сессию.

Для А.ас-Сиси - это второй срок на посту президента Египта. Он будет возглавлять страну до 2022 года.

А.ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в стране в марте. За него проголосовали более 97% избирателей.