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Дальнее зарубежье 02.06.2018 13:10

Фатах ас-Сиси второй раз присягнул на посту президента Египта

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в субботу принес присягу на посту главы государства, сообщает египетское издание "Иджипт тудэй".

Церемония прошла в парламенте Египта. Специально для этого депутаты были созваны на чрезвычайную сессию.

Для А.ас-Сиси - это второй срок на посту президента Египта. Он будет возглавлять страну до 2022 года.

А.ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в стране в марте. За него проголосовали более 97% избирателей.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]