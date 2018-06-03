ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Израильская авиация атаковала 10 целей в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 10-и целям на трех военных объектах террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Среди мишеней были два объекта, где занимались производством и хранением боеприпасов, и военный комплекс", - отмечается в Twitter Армии обороны Израиля.

Пресс-служба уточнила, что удары были нанесены в ответ на произведенные ранее из сектора Газа ракетные обстрелы.