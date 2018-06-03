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Дальнее зарубежье 03.06.2018 09:45

ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Израильская авиация атаковала 10 целей в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 10-и целям на трех военных объектах террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Среди мишеней были два объекта, где занимались производством и хранением боеприпасов, и военный комплекс", - отмечается в Twitter Армии обороны Израиля.

Пресс-служба уточнила, что удары были нанесены в ответ на произведенные ранее из сектора Газа ракетные обстрелы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]