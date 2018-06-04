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Регион 04.06.2018 13:32

Грузинский премьер готов к встрече с организатором протестных акций в Тбилиси, но без присутствия оппозиции

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили согласен встретиться с требующими справедливого правосудия родителями убитых в конце 2017 года в Тбилиси школьников, однако без участия во встрече представителей оппозиционных партий.

"Г.Квирикашвили готов лично встретиться с родителями убитых школьников и обсудить вопросы, связанные с текущим расследованием, однако без участия во встрече политически ангажированных лиц", - сказано в распространенном в понедельник комментарии пресс-службы главы грузинского правительства.

В пресс-службе отмечают, что на встрече также может присутствовать омбудсмен Грузии Нино Ломжария.

Накануне в Тбилиси прошли одновременно два митинга в поддержку отца одного из убитых школьников Зазы Саларидзе, который обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании и покрывании настоящих убийц его сына.

Одна акция прошла перед зданием парламента Грузии, где присутствовали представители ряда оппозиционных партий, включая сторонников экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которые требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Другая акция прошла в парке Ваке, где собрались представители различных общественных движений, часть студентов и общественности, которые заявляют, что требуют справедливого расследования и правосудия.

Участники оппозиционной акции приняли решение, что в понедельник З.Саларидзе вместе с лидерами оппозиционных партий должен встретиться с Г.Квирикашвили "для начала диалога по роспуску правительства".

Лидеры оппозиции заявили также, что 10 июня на площади перед парламентом состоится массовый митинг протеста с требованием отставки правительства. При этом они отметили, что до следующего воскресенья акция протеста на площади перед парламентом будет продолжена.

Между тем представители властей уверены, что акции перед зданием парламента организованы сторонниками М.Саакашвили, который любыми способами пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже четвертый день. Они привели к отставке с должности главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе.

Ранее премьер Грузии поручил МВД вернуть дело об убийстве школьников из прокуратуры для проведения нового тщательного расследования. Глава правительства пообещал обществу в кратчайшие сроки дать ответы на возникшие в связи с этим делом вопросы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ


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