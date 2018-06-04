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СНГ 04.06.2018 19:00

Столтенберг и президент Черногории говорили об отношениях с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что обсудил тему России с президентом Черногории Мило Джукановичем.

"Мы также обсудили Россию. Мы пришли к консенсусу, что наша стратегия сдерживания и диалога верна. Я приветствую встречу Совета Россия - НАТО, состоявшуюся на прошлой неделе", - сказал Й.Столтенберг на совместной-пресс-конференции с М.Джукановичем.

По его словам, диалог России и НАТО "имеет еще большее значение, когда отношения становятся более напряженными".

В минувший четверг состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Согласно коммюнике, опубликованном на сайте альянса , между сторонами состоялся открытый обмен по ряду тем, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и снижением рисков, а также с доктринами и стратегиями, говорится в коммюнике,

В коммюнике НАТО подтвердила свой "последовательный подход" к России. Организация напомнила, что практическое сотрудничество сторон было приостановлено в 2014 году "из-за агрессивных действий России на Украине".

В то же время остаются открытыми каналы политического диалога, и "Совет Россия-НАТО является важным форумом", отмечают в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ДЖУКАНОВИЧ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]