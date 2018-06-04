Столтенберг и президент Черногории говорили об отношениях с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что обсудил тему России с президентом Черногории Мило Джукановичем.
"Мы также обсудили Россию. Мы пришли к консенсусу, что наша стратегия сдерживания и диалога верна. Я приветствую встречу Совета Россия - НАТО, состоявшуюся на прошлой неделе", - сказал Й.Столтенберг на совместной-пресс-конференции с М.Джукановичем.
По его словам, диалог России и НАТО "имеет еще большее значение, когда отношения становятся более напряженными".
В минувший четверг состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Согласно коммюнике, опубликованном на сайте альянса , между сторонами состоялся открытый обмен по ряду тем, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и снижением рисков, а также с доктринами и стратегиями, говорится в коммюнике,
В коммюнике НАТО подтвердила свой "последовательный подход" к России. Организация напомнила, что практическое сотрудничество сторон было приостановлено в 2014 году "из-за агрессивных действий России на Украине".
В то же время остаются открытыми каналы политического диалога, и "Совет Россия-НАТО является важным форумом", отмечают в Брюсселе.
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