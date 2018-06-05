ИВ города Нафталан получит 3 млн манатов на строительство детского сада

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти города Нафталан 3 млн манатов на строительство здания ясли-детский сад, рассчитанного на 200 детей.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренные в госбюджете на 2018 год.

Б.Рустамбеков