Москва продолжает работу с партнерами с целью организации встречи в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"РФ работает с партнерами по вопросу организации встречи на министерском уровне в формате "нормандской четверки" в этом месяце, но дата еще не определена", - сказал он на пресс-конференции.
В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
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