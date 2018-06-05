Москва продолжает работу с партнерами с целью организации встречи в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"РФ работает с партнерами по вопросу организации встречи на министерском уровне в формате "нормандской четверки" в этом месяце, но дата еще не определена", - сказал он на пресс-конференции.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.