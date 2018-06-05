Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9869 RUR   0.0274 GBR   2.2628 TRY   0.3703

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.75 Brent   75.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 31° 7 Июн 19° 29° 8 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 05.06.2018 20:01

Работа над организацией встречи "нормандской четверки" продолжается - Чижов

Москва продолжает работу с партнерами с целью организации встречи в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"РФ работает с партнерами по вопросу организации встречи на министерском уровне в формате "нормандской четверки" в этом месяце, но дата еще не определена", - сказал он на пресс-конференции.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, "ЧЕТВЕРКА", ВСТРЕЧА


Похожие новости


ЕС не имел отношения к инсценировке убийства Бабченко - представитель Могерини Лавров назвал суверенным решение Украины о выходе из СНГ Премьер Украины на встрече с Могерини призвал усилить синхронизацию антироссийских санкций между ЕС и США Шефчович торопит Россию и Украину приступить к трехсторонним газовым переговорам В МИД РФ требуют от Киева немедленно освободить журналиста Вышинского Украине не вернуть территории, которые отошли к России - Волкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]