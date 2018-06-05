Американский СПГ обойдется Европе в два или три раза дороже российского газа - президент Австрии

Президент Австрии Александр Ван дер Белен считает нецелесообразным с экономической точки зрения заменить поставки российского газа в Европу американским СПГ.

"Существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских партнеров в том, что зависимость Европейского Союза от России в этом отношении (поставках газа - ИФ) слишком велика, но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"При таких обстоятельствах с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом", - добавил австрийский президент.

В связи с этим он выразил мнение, что "при таких обстоятельствах будущее сотрудничество между "Газпромом" и OMV основывается на очень крепком фундаменте".