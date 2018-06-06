Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, цена Brent упала до $74,9 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю, указавших на неожиданный рост резервов нефти.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 МСК упала на $0,48 (0,64%) - до $74,90 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,78 (1,19%) - до $64,74 за баррель.
Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2,07 млн баррелей - до 436,584 млн баррелей, сообщило Минэнерго.
Запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей - максимальными темпами с декабря прошлого года, дистиллятов - на 2,17 млн баррелей, самыми высокими темпами с февраля.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 1 июня, на 1,3 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, а также увеличения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.
Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились третью неделю подряд - на 955 тыс. баррелей, до 34,589 млн баррелей.
Объем добычи нефти в США на прошлой неделе вырос на 0,3%, до очередного рекорда - 10,8 млн баррелей в сутки (б/с).
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