Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в схеме поставок российского газа потребителям республики существуют коррупционные риски.
"Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают из России дешевый газ. Причиной тому может быть неэффективное управление, в том числе, коррупционные риски. Думаю, российские власти с пониманием отнесутся, если мы начнем серьезно изучать этот вопрос", - сказал Н.Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, после представления программы нового правительства.
По его словам, на встрече в Сочи он поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что РФ поставляет Армении газ по низким ценам.
"Но я сказал, что для жителей Армении существенным является не цена газа на границе, а цена газа в домах", - отметил Н.Пашинян.
С апреля 2016 года Россия снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.
ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром", является единственным поставщиков природного газа на внутреннем рынке республики.
С 1 января 2017 года тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении был снижен.
Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц тариф составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. кубометров. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц действует тариф в нацвалюте (драмах), эквивалентный $242,1.
Для социально необеспеченных семей тариф составляет 100 тыс. драмов за ($206) 1 тыс. куб. м за объем до 600 кубометров в год, за объем более 600 кубометров в год -139 тыс. драмов ($286) за 1 тыс. куб. м.
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