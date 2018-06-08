Порошенко подчеркивает важность получения ПДЧ в НАТО для Украины

Для Украины наиболее важным в настоящее время является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Наиболее важно для нас сейчас - это принятие плана действий относительно членства в НАТО", - заявил П.Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.

Он убежден, что данный вопрос является вопросом безопасности государства.

Президент напомнил, что Украина сейчас еще не готова быть в НАТО, поскольку она не отвечает соответствующим критериям, "либо Маастрихтским, либо Копенгагенским".

"Мы должны решительно проводить реформы внутри страны, и далее никто не будет спрашивать, принимать Украину или нет, поскольку Европе без Украины будет намного хуже, чем Европе с Украиной", - подчеркнул П.Порошенко.