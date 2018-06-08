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Дальнее зарубежье 08.06.2018 19:45

Порошенко подчеркивает важность получения ПДЧ в НАТО для Украины

Для Украины наиболее важным в настоящее время является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Наиболее важно для нас сейчас - это принятие плана действий относительно членства в НАТО", - заявил П.Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.

Он убежден, что данный вопрос является вопросом безопасности государства.

Президент напомнил, что Украина сейчас еще не готова быть в НАТО, поскольку она не отвечает соответствующим критериям, "либо Маастрихтским, либо Копенгагенским".

"Мы должны решительно проводить реформы внутри страны, и далее никто не будет спрашивать, принимать Украину или нет, поскольку Европе без Украины будет намного хуже, чем Европе с Украиной", - подчеркнул П.Порошенко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПДЧ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]