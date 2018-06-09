Иран заявил об отсутствии перспектив для переговоров США, пока Вашингтон не изменит риторику

Иран не видит перспектив для переговоров с руководством США до тех пор, пока Вашингтон не начнет воздерживаться от "языка угроз и санкций", сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на МИД Ирана.
"Пока США не будут говорить с уважением, а не на языке угроз и санкций перед лицом величия древней и цивилизованной нации Ирана, перспектив для какого-либо диалога между Исламской республикой и американским режимом в какой-либо сфере не будет" - говорится в комментарии официального представителя ведомства Бахрама Гасеми.
Также Б.Гасеми раскритиковал решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном, назвав его ярким примером того, как администрация Д.Трампа не может сдержать свои обещания.
"Иран еще раз напоминает властям США о том, что за последние 40 лет иранцы остались безразличными к так называемым жестким и парализующим санкциям, вводимым различными администрациями США, и используют свою твердую волю, полагаясь на собственные возможности, находчивость и серьезность", - добавил Б.Гасеми.
8 мая президент США Д.Трамп объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. В свою очередь иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.
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