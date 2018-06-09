В вопросе выхода США из ядерной сделки требуется более серьезный диалог между Ираном и РФ - президент Рухани

Россия и Иран должны наладить более серьезный диалог относительно одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами", - сказал он.

Х.Рухани подчеркнул, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений (Совместного всеобъемлющего плана действий).