Суд 29 июня рассмотрит ходатайство генерала Феоктистова, который просит вернуть $2млн, переданных Улюкаеву

Бывший глава службы безопасности "Роснефти", генерал Олег Феоктистов действительно обратился в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о возвращении $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, соответствующее ходатайство будет рассмотрено 29 июня.

"Суд в конце июня решит вопрос о разрешении неясностей, связанных с исполнением приговора в отношении Улюкаева в части денежных средств в размере $2 млн по ходатайству О.Феоктистова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Она напомнила, что заседание назначено на 29 июня.

Ранее, в ходе судебного процесса на А.Улюкаевым выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента нашел О.Феоктистов, которые он взял у своего знакомого, частного инвестора.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Согласно приговору, экс-министр на такой же срок лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре суда, до выплаты штрафа арест на имущество, а именно на земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава, будет сохранен.

В настоящее время, А.Улюкаев уже погасил назначенный ему штраф. В связи с этим суд 29 июня также рассмотрит ходатайство адвокатов о снятии обеспечительных мер с арестованного имущества.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

Свою вину А.Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.

В пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что А.Улюкаев начал отбывать наказание в исправительной колонии N1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери).