Москва и Тегеран ведут серьезный диалог по поиску путей сохранения СВПД - МИД РФ

В Москве всегда готовы к серьезному диалогу с Ираном по СВПД и не видят дефицита в общении с Тегераном по этой проблематике, заявили в субботу в МИД России.

"Мы всегда были готовы к такому диалогу и, более того, он ведется", - сказал "Интерфаксу" директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Дефицита в таком общении нет. С иранской стороной ведется профессиональный, доверительный разговор по поиску развязок, которые бы позволили сохранить СВПД, несмотря на позицию Соединенных Штатов", - подчеркнул российский дипломат.

Так он прокомментировал заявление президента Ирана Хасана Рухани о необходимости более серьезного диалога с РФ по тематике СВПД.