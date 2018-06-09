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Регион 09.06.2018 16:06

Москва и Тегеран ведут серьезный диалог по поиску путей сохранения СВПД - МИД РФ

В Москве всегда готовы к серьезному диалогу с Ираном по СВПД и не видят дефицита в общении с Тегераном по этой проблематике, заявили в субботу в МИД России.

"Мы всегда были готовы к такому диалогу и, более того, он ведется", - сказал "Интерфаксу" директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Дефицита в таком общении нет. С иранской стороной ведется профессиональный, доверительный разговор по поиску развязок, которые бы позволили сохранить СВПД, несмотря на позицию Соединенных Штатов", - подчеркнул российский дипломат.

Так он прокомментировал заявление президента Ирана Хасана Рухани о необходимости более серьезного диалога с РФ по тематике СВПД.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]