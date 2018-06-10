Иран в связи с выходом США из СВПД предложит другим участникам сделки дать гарантии ее соблюдения - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что односторонний выход США из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет иметь существенные последствия для мирового сообщества.

"Саммит ШОС проходит в период, когда международное сообщество сталкивается с беспрецедентными процессами, на международном уровне мы видим односторонние подходы, ослабление значения международных организаций", - заявил Х.Рухани, выступая в китайском Циндао в воскресенье на заседании глав государств ШОС в расширенном составе.

Он указал, что "на региональном уровне мы сталкиваемся с вмешательством транснациональных игроков, ослаблением диалога и взаимопонимания, на национальном уровне мы видим иностранное вмешательство в дела, что ведет к очень хрупкой стабильности".

"Необходимо более тесное региональное сотрудничество, ставить в качестве приоритета сходство, а не различия, долгосрочное развитие, а не конъюнктурные интересы. Односторонние санкции нарушают не только международные нормы и правила, но и препятствуют развитию экономики и торговли", - считает иранский лидер.

Х.Рухани подчеркнул, что усилия США по навязыванию политики другим странам является угрозой для всех.

"США продемонстрировали односторонний подход по выходу из СВПД, тогда как Иран выполнил все свои обязательства по своевременному выполнению Плана и МАГАТЭ, Иран соблюдает все условия ядерной сделки", - сказал президент Ирана.

"Иран, чтобы продолжить участие в СВПД, предложит всем другим участникам предоставить практические гарантии по соблюдению ядерной сделки, а отсутствие реакции на выход США будет рассматривать как односторонний подход, что будет иметь существенные последствия для мирового сообщества", - подчеркнул иранский лидер.

Президент Ирана поблагодарил лидеров РФ и КНР за поддержку усилий Ирана в реализации всеобъемлющего плана действий.