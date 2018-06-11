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Дальнее зарубежье 11.06.2018 16:45

Китай особенно активен в работе по созданию противоспутникового оружия - американский эксперт

США, Россия и Китай активно работают над созданием противоспутникового оружия, что потенциально является крайне дестабилизирующим фактором, сообщил в понедельник журналистам представитель Колумбийского университета Роберт Легволд.

"Китай особенно активен в этой области, поскольку она является ключевой для его защиты в возможной войне с применением обычных вооружений с Соединенными Штатами в Восточной Азии", - сказал он в кулуарах Международного Люксембургского форума по недопущению ядерной катастрофы.

По его словам, "проблема заключается в том, что те же спутники раннего оповещения, которые играют ключевую роль в системах обычных вооружений военно-морских и военно-воздушных сил и средств США, также необходимы для раннего оповещения о ядерных атаках".

"Поэтому высок риск того, что использование Китаем противоспутникового оружия в конфликте с применением обычных вооружений может быть ошибочно истолковано Соединенными Штатами как часть нападения с применением ядерного оружия", - сказал он.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, США, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]