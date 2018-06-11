Президент Алиев утвердил межправсоглашение с Марокко о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил межправительственное соглашение с Марокко «О сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью», сообщает сайт главы государства.
Соглашение было подписано в Баку 5 марта 2018 года.
МВД и Службе Госбезопасности Азербайджана поручена реализация пунктов данного документа после вступления его в силу.
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