Президент Алиев утвердил межправсоглашение с Марокко о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил межправительственное соглашение с Марокко «О сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью», сообщает сайт главы государства.

Соглашение было подписано в Баку 5 марта 2018 года.

МВД и Службе Госбезопасности Азербайджана поручена реализация пунктов данного документа после вступления его в силу.

Н.Аббасова