Латвия вместе со Швецией будет претендовать на проведение зимних ОИ-2026

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), самоуправление Сигулдского края и ООО и "Сигулдская санно-бобслейная трасса" будут участвовать в выдвижении кандидатуры Швеции на проведение зимней Олимпиады 2026 года, предлагая организацию соревнований по бобслею, скетелону и санному спорту в Сигулде.
Соответствующее решение утверждено во вторник правительством республики.
Сотрудничество между ЛОК, самоуправлением Сигулдского края и Сигулдской санно-бобслейной трассой, с одной стороны, и комитетом по проведению Олимпиады-2026 в Стокгольме началось по инициативе шведов. Латвия получила предложение провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту на трассе в Сигулде, потому что в Швеции аналогичной спортивной базы нет.
Правительство Латвии постановило, что ЛОК, самоуправление и владельцы трассы до 15 сентября должны провести предварительное исследование возможностей приспособления трассы к соревнованиям и связанных с этим затрат.
Министру образования и науки поручено до 31 октября подать правительству план по совместному выдвижению кандидатур Латвии и Швеции на период до сентября 2019 года.
ЛОК подчеркивает, что Сигулдская трасса, построенная в 1986 году, соответствует высоким стандартам проведения международных соревнований. Выдвижение Латвии как кандидата на проведение соревнований в Сигулде станет стимулом для модернизации трассы, считает ЛОК.
Сама по себе Латвия, скорее всего, никогда не сможет претендовать на проведение Олимпийских игр, отмечает комитет.
Кандидаты на проведение зимней Олимпиады 2026 года должны быть выдвинуты до сентября 2019 года.
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