Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.
Такое решение было принято в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединенная заявка получила 67% голосов участников конгресса.
На проведение ЧМ-2026 также претендовало королевство Марокко.
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что в марокканской заявке для ЧМ должно было быть построено девять стадионов, а пять существующих реконструировано, тогда как в объединенной заявке трех стран были представлены 17 действующих стадионов, шесть из которых должны быть реконструированы.
Прогнозируемый доход от проведения ЧМ в Марокко составлял, по словам Ф.Самуры, $7,2 млрд, в объединенной заявке - $14,3 млрд.
Чемпионат мира 2022 года, как известно, примет Катар.
Мексика дважды принимала Мундиаль - в 1970 и 1986 гг., США были хозяевами чемпионата мира 1994 года.
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