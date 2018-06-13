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Спорт 13.06.2018 15:07

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

Такое решение было принято в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединенная заявка получила 67% голосов участников конгресса.

На проведение ЧМ-2026 также претендовало королевство Марокко.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что в марокканской заявке для ЧМ должно было быть построено девять стадионов, а пять существующих реконструировано, тогда как в объединенной заявке трех стран были представлены 17 действующих стадионов, шесть из которых должны быть реконструированы.

Прогнозируемый доход от проведения ЧМ в Марокко составлял, по словам Ф.Самуры, $7,2 млрд, в объединенной заявке - $14,3 млрд.

Чемпионат мира 2022 года, как известно, примет Катар.

Мексика дважды принимала Мундиаль - в 1970 и 1986 гг., США были хозяевами чемпионата мира 1994 года.

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Тэги: МИР, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ЗАЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]