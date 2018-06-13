Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

Такое решение было принято в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединенная заявка получила 67% голосов участников конгресса.

На проведение ЧМ-2026 также претендовало королевство Марокко.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что в марокканской заявке для ЧМ должно было быть построено девять стадионов, а пять существующих реконструировано, тогда как в объединенной заявке трех стран были представлены 17 действующих стадионов, шесть из которых должны быть реконструированы.

Прогнозируемый доход от проведения ЧМ в Марокко составлял, по словам Ф.Самуры, $7,2 млрд, в объединенной заявке - $14,3 млрд.

Чемпионат мира 2022 года, как известно, примет Катар.

Мексика дважды принимала Мундиаль - в 1970 и 1986 гг., США были хозяевами чемпионата мира 1994 года.