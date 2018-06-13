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Дальнее зарубежье 13.06.2018 18:46

Отказ от совместных военных учений Вашингтона и Сеула позволит США сэкономить "огромные деньги", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон сможет извлечь финансовую выгоду из отказа от совместных с Сеулом военных учений на Корейском полуострове во благо переговоров с КНДР.

"Мы экономим огромные деньги, отказываясь от военных учений (на Корейском полуострове - ИФ), пока переговоры (с КНДР - ИФ) проходят с обоюдно честными намерениями - как это и есть на самом деле", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее власти Южной Кореи выразили обеспокоенность в связи с решением Д.Трампа о приостановке совместных с Сеулом военных учений на время переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

О намерении отказаться от совместных военных маневров Д.Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР. На саммите 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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Тэги: США, ТРАМП, УЧЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]