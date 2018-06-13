Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон сможет извлечь финансовую выгоду из отказа от совместных с Сеулом военных учений на Корейском полуострове во благо переговоров с КНДР.

"Мы экономим огромные деньги, отказываясь от военных учений (на Корейском полуострове - ИФ), пока переговоры (с КНДР - ИФ) проходят с обоюдно честными намерениями - как это и есть на самом деле", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее власти Южной Кореи выразили обеспокоенность в связи с решением Д.Трампа о приостановке совместных с Сеулом военных учений на время переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

О намерении отказаться от совместных военных маневров Д.Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР. На саммите 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.