Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель

Нефть эталонных марок падает в цене в пятницу на опасениях активных разногласий между Саудовской Аравией и Россией с одной стороны и другими странами ОПЕК+ с другой.
Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 МСК упала на $2,61 (3,44%) - до $73,33 за баррель.
Стоимость WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на $2,05 (3,06%) - до $64,84 за баррель.
С начала недели Brent подешевела на 4,1%, тогда как котировка WTI снизилась на 1,4%.
Встреча ОПЕК+ в Вене состоится на следующей неделе, и аналитики полагают, что представители Саудовской Аравии и России, поддерживающих увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.
"Россия настаивает на более сильном повышении добычи, чем мы ожидали, и в ОПЕК наметился разлад, - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. - Саудиты пытаются смягчить противоречия, но следующая неделя будет очень волатильной и наполненной рисками".
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня. Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.
По словам источников, Россия выступает за увеличение совокупной добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки - ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз, согласно которому именно такой объем нефти уйдет с мирового рынка из-за сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы. Саудовская Аравия предпочитает видеть повышение на 500 тыс. - 1 млн б/с.
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