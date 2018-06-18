Украина намерена создать группу в ЕС в целях остановки Nord Stream 2

Власти Украины планируют создать в Европейском союзе группу, в задачу которой будет входить остановка строительства газопровода в обход Украины "Северный поток - 2", а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).
"Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить. (. . .) Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток - 2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - написал П.Порошенко в своей заметке в онлайн-платформе для социальной журналистики Medium.
При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия ФРГ в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".
"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - выразил убеждение он.
Глава государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2".
"Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - добавил президент.
П.Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока - 2": "это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины". "Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", - утверждает глава государства.
По его мнению, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, который перестанет функционировать в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.
Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.
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