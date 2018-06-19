Иран создаст управление по противостоянию американской пропаганде - СМИ

Власти Ирана создают ведомство, основной задачей которого станет противостояние психологической войне и пропаганде со стороны США, сообщает во вторник агентство ИСНА.
Договоренность достигнута на заседании Верховного совета по экономической координации, в котором участвовали президент Ирана Хасан Рухани, спикер Исламского консультативного совета (парламента страны) Али Лариджани и глава судебной системы Ирана аятолла Садик Лариджани.
"Совет обсуждал проблемы, связанные с психологической войной и пропагандой со стороны США, направленные на уничтожение в людях надежды. Принято решение сформировать управление в сотрудничестве с государственным средством массовой информации "Голос Исламской республики Иран", чтобы бороться с этим", - говорится в сообщении.
Агентство "Тасним" отмечает, что участники заседания договорились, что в управление "по борьбе с психологической войной со стороны врага" войдут представители всех трех ветвей власти.
Основной задачей нового органа "Тасним" называет "распространение информации для противодействия вражеской пропаганде, направленной против страны".
На заседании также обсуждались вопросы, связанные с занятостью, безопасностью инвестиций, банковской системой и состоянием экономики после того, как США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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