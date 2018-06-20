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СНГ 20.06.2018 13:41

Патрушев: СБ РФ продолжит ориентировать ведомства на поиск похищенных картин из российских музеев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Совбез продолжит ориентировать правоохранительные органы на поиск похищенных и пропавших картин и других предметов искусства, принадлежащих российским музеям.

"Будем ориентировать ведомства, которые занимаются оперативно-розыскными мероприятиями, на эту работу (розыск похищенных предметов искусства - ИФ)", - заявил Н.Патрушев на церемонии передачи 16 похищенных ранее картин музею-заповеднику "Гатчина".

Секретарь СБ РФ напомнил, что аппарат Совбеза координирует действия правоохранителей на это направление по поручению президента РФ Владимира Путина. Секретарь Совбеза подчеркнул, что переданные в среду музею в Гатчине 16 картин были обнаружены в результате серьезной оперативно-розыскной работы, проведенной рядом ведомств.

Н.Патрушев заметил, что перед церемонией имел возможность осмотреть музей. По его словам, в его восстановлении уже многое сделано, однако предстоит еще немало работы.

В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский назвал передачу картин "действительно историческим событием". Он отметил, что до Великой Отечественной войны музей в Гатчине обладал самой крупной коллекцией портретов в мире, и сейчас она постепенно восстанавливается.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, КАРТИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]