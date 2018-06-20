Патрушев: СБ РФ продолжит ориентировать ведомства на поиск похищенных картин из российских музеев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Совбез продолжит ориентировать правоохранительные органы на поиск похищенных и пропавших картин и других предметов искусства, принадлежащих российским музеям.
"Будем ориентировать ведомства, которые занимаются оперативно-розыскными мероприятиями, на эту работу (розыск похищенных предметов искусства - ИФ)", - заявил Н.Патрушев на церемонии передачи 16 похищенных ранее картин музею-заповеднику "Гатчина".
Секретарь СБ РФ напомнил, что аппарат Совбеза координирует действия правоохранителей на это направление по поручению президента РФ Владимира Путина. Секретарь Совбеза подчеркнул, что переданные в среду музею в Гатчине 16 картин были обнаружены в результате серьезной оперативно-розыскной работы, проведенной рядом ведомств.
Н.Патрушев заметил, что перед церемонией имел возможность осмотреть музей. По его словам, в его восстановлении уже многое сделано, однако предстоит еще немало работы.
В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский назвал передачу картин "действительно историческим событием". Он отметил, что до Великой Отечественной войны музей в Гатчине обладал самой крупной коллекцией портретов в мире, и сейчас она постепенно восстанавливается.
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